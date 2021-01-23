Овчинников сказал, может ли он работать в «Спартаке»
15:43
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как бы отнесся к предложению поработать в московском «Спартаке».
«Овчинников «Спартаку» даже бесплатно не нужен, — заявил Овчинников в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». — Для чего я буду говорить, что никогда не пойду в эту команду?
Я никогда не унижал этот клуб. Меня всегда учили: «Спартак» должен быть сильным? Я иногда спрашивал: «Зачем?» - Чтобы приятнее победа была».
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