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Отступные в новом контракте Миранчука с «Локомотивом» — 20 миллионов евро

19:32
Антон Миранчук. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», отступные в новом контракте полузащитника Антона Миранчука с «Локомотивом» — 20 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.

За восемь сезонов 25-летний воспитанник «Локо» провел за клуб 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локо» 16 матчей и забил 4 мяча, включая два гола в Лиге чемпионов в ворота «Баварии» (1:2) и «Атлетико» (1:1).

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