Как стало известно «СЭ», отступные в новом контракте полузащитника Антона Миранчука с «Локомотивом» — 20 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.

За восемь сезонов 25-летний воспитанник «Локо» провел за клуб 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локо» 16 матчей и забил 4 мяча, включая два гола в Лиге чемпионов в ворота «Баварии» (1:2) и «Атлетико» (1:1).