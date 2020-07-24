Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев сообщил, кто прислал ходатайство о внесении изменений в дисциплинарный регламент. С нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную желтую карточку, если она влечет за собой пропуск матча (четвертая, восьмая и т.д.).

— Ходатайство поступило от «Краснодара». Не первое за последние годы. Клубы проголосовали за него единогласно, — сообщил Рогачев. (Александр Бобров)