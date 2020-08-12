Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о победе над «Ротором» (2:0) в 1-м туре Тинькофф РПЛ.

— Отлично начинать сезон с победы, — написал у себя в Instagram Ловрен. — Сухой матч плюс три очка, отличная работа, парни. Через пару дней снова игра.

Ловрен провел на поле все 90 минут. Этот матч стал для него дебютным в чемпионате России и вторым в составе команды из Санкт-Петербурга. 31-летний хорват перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» этим летом.