Отец Маска отреагировал на вопрос о возможной покупке сыном «Спартака»

Эррол Маск, отец известного миллиардера Илона Маска, отреагировал на вопрос «СЭ» о возможной покупке «Спартака».

«Я не знаю, я не могу на данном этапе ответить на данный вопрос», — сказал Маск-старший «СЭ».

В январе 2025 года Эррол Маск заявил, что сын хочет купить «Ливерпуль» — в городе жили многие родственники миллиардера.

В августе 2022-го Илон Маск сообщал в соцсетях о намерении приобрести другой английский гранд — «Манчестер Юнайтед». Но клуб миллиардер так и не купил.