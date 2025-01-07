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7 января, 22:45

Илон Маск хочет купить «Ливерпуль». Ранее он заявлял о намерениях приобрести «МЮ»

Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Егор Сергеев
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Илон Маск.
Фото Global Look Press
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.
Фото Reuters
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Отец миллиардера Эррол подтвердил интерес.

Эррол Маск, отец одного из богатейших людей на планете Илона Маска, заявил, что сын хочет купить «Ливерпуль» — в городе жили многие родственники миллиардера. Правда, ранее сообщалось о возможности покупки Маском «Манчестер Юнайтед», но этого не произошло.

«Мы привязаны к городу»

Эррол утвердительно ответил на вопрос репортера Times Radio, который спросил о возможной покупке «Ливерпуля». Выяснилось, что Маск действительно в этом заинтересован: в городе проживали родные бизнесмена.

«Не могу это комментировать. Они (нынешние владельцы «Ливерпуля». — Прим. Е.С.) поднимут цену. Да, Илон хотел бы приобрести клуб. Но это не значит, что он его купит. Хотел бы, да, конечно. Любой бы хотел. Я тоже! Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас были там родственники, и нам посчастливилось знать многих участников группы «Битлз», потому что они росли вместе с некоторыми моими родными. Так что мы привязаны к городу», — рассказал Эррол.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.
Фото Reuters

Кто владеет красными

Сейчас клуб принадлежит американской инвестиционной компании Fenway Sports Group и является ее крупнейшим активом. Осенью 2023-го другая американская компания, Dynasty Equity, приобрела миноритарную долю акций «Ливерпуля» — по данным The Guardian, сделка оценивается в сумму в диапазоне от 100 до 200 миллионов долларов. Команде требовались средства на погашение долгов.

В том же году владелец «Ливерпуля» Джон Генри сделал заявление по поводу возможной продажи красных — это связывали с инвестиционной компанией из ОАЭ.

Луис Фернандо Диас, Мохамед Салах и&nbsp;Трент Александер-Арнольд празднуют гол в&nbsp;матче АПЛ &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo; (3:6). 22&nbsp;декабря. Лондон. 5 причин взлета «Ливерпуля». Это лучшая команда Европы прямо сейчас

«Знаю, что ходило много разговоров о продаже «Ливерпуля», но опираюсь на факты: мы просто формализовали процесс. Останемся ли в Англии навсегда? Нет. Продаем ли «Ливерпуль»? Нет. Обсуждаем ли клуб с инвесторами? Да. Будут ли какие-то подвижки в этой связи? Верю в это, но это не будет продажей. Продавали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?», — говорил тогда Генри.

А что «Манчестер Юнайтед»?

В августе 2022-го Илон Маск сообщил в соцсетях о приобретении другого английского гранда — «Манчестер Юнайтед». «Хочу быть с вами честен — я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать!» — написал тогда американец.

Однако предложения от него так и не поступило, а позже он назвал написанное шуткой и заявил, что не скупает спортивные команды. Правда, спустя время вновь появились слухи о заинтересованности Маска в «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023-го издание The Daily Mail сообщало, что Маск предложит за «красных дьяволов» 4,5 миллиарда фунтов. Сделка вновь не состоялась, а новым владельцем «МЮ» стал британец Джим Рэтклифф.

«Ливерпуль» проводит сильный сезон: лидирует в АПЛ и общем этапе Лиги чемпионов, потерпев лишь одно поражение во всех турнирах. Красные, согласно оценке Forbes, стоят 5,4 миллиарда долларов. Состояние Маска превышает 400 миллиардов.

ФК Ливерпуль
Илон Маск
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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