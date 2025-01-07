Илон Маск хочет купить «Ливерпуль». Ранее он заявлял о намерениях приобрести «МЮ»

Отец миллиардера Эррол подтвердил интерес.

Эррол Маск, отец одного из богатейших людей на планете Илона Маска, заявил, что сын хочет купить «Ливерпуль» — в городе жили многие родственники миллиардера. Правда, ранее сообщалось о возможности покупки Маском «Манчестер Юнайтед», но этого не произошло.

«Мы привязаны к городу»

Эррол утвердительно ответил на вопрос репортера Times Radio, который спросил о возможной покупке «Ливерпуля». Выяснилось, что Маск действительно в этом заинтересован: в городе проживали родные бизнесмена.

«Не могу это комментировать. Они (нынешние владельцы «Ливерпуля». — Прим. Е.С.) поднимут цену. Да, Илон хотел бы приобрести клуб. Но это не значит, что он его купит. Хотел бы, да, конечно. Любой бы хотел. Я тоже! Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас были там родственники, и нам посчастливилось знать многих участников группы «Битлз», потому что они росли вместе с некоторыми моими родными. Так что мы привязаны к городу», — рассказал Эррол.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии. Фото Reuters

Кто владеет красными

Сейчас клуб принадлежит американской инвестиционной компании Fenway Sports Group и является ее крупнейшим активом. Осенью 2023-го другая американская компания, Dynasty Equity, приобрела миноритарную долю акций «Ливерпуля» — по данным The Guardian, сделка оценивается в сумму в диапазоне от 100 до 200 миллионов долларов. Команде требовались средства на погашение долгов.

В том же году владелец «Ливерпуля» Джон Генри сделал заявление по поводу возможной продажи красных — это связывали с инвестиционной компанией из ОАЭ.

«Знаю, что ходило много разговоров о продаже «Ливерпуля», но опираюсь на факты: мы просто формализовали процесс. Останемся ли в Англии навсегда? Нет. Продаем ли «Ливерпуль»? Нет. Обсуждаем ли клуб с инвесторами? Да. Будут ли какие-то подвижки в этой связи? Верю в это, но это не будет продажей. Продавали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?», — говорил тогда Генри.

А что «Манчестер Юнайтед»?

В августе 2022-го Илон Маск сообщил в соцсетях о приобретении другого английского гранда — «Манчестер Юнайтед». «Хочу быть с вами честен — я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать!» — написал тогда американец.

Однако предложения от него так и не поступило, а позже он назвал написанное шуткой и заявил, что не скупает спортивные команды. Правда, спустя время вновь появились слухи о заинтересованности Маска в «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023-го издание The Daily Mail сообщало, что Маск предложит за «красных дьяволов» 4,5 миллиарда фунтов. Сделка вновь не состоялась, а новым владельцем «МЮ» стал британец Джим Рэтклифф.

«Ливерпуль» проводит сильный сезон: лидирует в АПЛ и общем этапе Лиги чемпионов, потерпев лишь одно поражение во всех турнирах. Красные, согласно оценке Forbes, стоят 5,4 миллиарда долларов. Состояние Маска превышает 400 миллиардов.