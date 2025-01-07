Илон Маск хочет купить «Ливерпуль». Ранее он заявлял о намерениях приобрести «МЮ»
Эррол Маск, отец одного из богатейших людей на планете Илона Маска, заявил, что сын хочет купить «Ливерпуль» — в городе жили многие родственники миллиардера. Правда, ранее сообщалось о возможности покупки Маском «Манчестер Юнайтед», но этого не произошло.
«Мы привязаны к городу»
Эррол утвердительно ответил на вопрос репортера Times Radio, который спросил о возможной покупке «Ливерпуля». Выяснилось, что Маск действительно в этом заинтересован: в городе проживали родные бизнесмена.
«Не могу это комментировать. Они (нынешние владельцы «Ливерпуля». — Прим. Е.С.) поднимут цену. Да, Илон хотел бы приобрести клуб. Но это не значит, что он его купит. Хотел бы, да, конечно. Любой бы хотел. Я тоже! Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас были там родственники, и нам посчастливилось знать многих участников группы «Битлз», потому что они росли вместе с некоторыми моими родными. Так что мы привязаны к городу», — рассказал Эррол.
Кто владеет красными
Сейчас клуб принадлежит американской инвестиционной компании Fenway Sports Group и является ее крупнейшим активом. Осенью 2023-го другая американская компания, Dynasty Equity, приобрела миноритарную долю акций «Ливерпуля» — по данным The Guardian, сделка оценивается в сумму в диапазоне от 100 до 200 миллионов долларов. Команде требовались средства на погашение долгов.
В том же году владелец «Ливерпуля» Джон Генри сделал заявление по поводу возможной продажи красных — это связывали с инвестиционной компанией из ОАЭ.
«Знаю, что ходило много разговоров о продаже «Ливерпуля», но опираюсь на факты: мы просто формализовали процесс. Останемся ли в Англии навсегда? Нет. Продаем ли «Ливерпуль»? Нет. Обсуждаем ли клуб с инвесторами? Да. Будут ли какие-то подвижки в этой связи? Верю в это, но это не будет продажей. Продавали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?», — говорил тогда Генри.
А что «Манчестер Юнайтед»?
В августе 2022-го Илон Маск сообщил в соцсетях о приобретении другого английского гранда — «Манчестер Юнайтед». «Хочу быть с вами честен — я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать!» — написал тогда американец.
Однако предложения от него так и не поступило, а позже он назвал написанное шуткой и заявил, что не скупает спортивные команды. Правда, спустя время вновь появились слухи о заинтересованности Маска в «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023-го издание The Daily Mail сообщало, что Маск предложит за «красных дьяволов» 4,5 миллиарда фунтов. Сделка вновь не состоялась, а новым владельцем «МЮ» стал британец Джим Рэтклифф.
«Ливерпуль» проводит сильный сезон: лидирует в АПЛ и общем этапе Лиги чемпионов, потерпев лишь одно поражение во всех турнирах. Красные, согласно оценке Forbes, стоят 5,4 миллиарда долларов. Состояние Маска превышает 400 миллиардов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5