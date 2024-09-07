Отец Тюкавина — об игре «Динамо»: «В двух словах: очень плохо»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в поделился мнением об игре команды на старте сезона-2024/25.

«Отвечаю я как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре «Динамо». Как болельщик я хочу увидеть хотя бы подобие игры, чтобы ее обсуждать. Пока я игры «Динамо» не вижу», — цитирует Metaratings.ru Тюкавина-старшего.

После 7 туров «Динамо» с 13 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.