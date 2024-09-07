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Гаджиев: «Джикия сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам, в «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как прошли переговоры с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Мы хотели бы забрать Георгию Джикию в «Динамо» до конца трансферного окна, очень бы хотели! Но вы видите, что он прячется? Шучу, конечно, но с Джикией я уже неоднократно общался, мы с ним в хороших отношениях. Жора сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам. Я и клуб ждем его — мяч на стороне Джикии.

Да, понятно, что условия, которые Жора считает нормальными, для нас будут экстраординарными, но у нас есть правило — мы не можем перегибать в плане условий, потому что это будет некорректно по отношению к другим игрокам. Но Джикия — тонкий и понимающий человек, он все это хорошо чувствует. Ждем Жору в Махачкале, мяч сейчас на его стороне. Было бы хорошо, если у нас будут еще усиления, но и ничего плохого не произойдет, если больше никого не подпишем», — цитирует Sport25 Гаджиева.

30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач. 

Источник: Sport24
Георгий Джикия
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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