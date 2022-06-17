Слуцкий: «С Березуцкими общаемся, но не в контексте работы в «Рубине»

Слуцкий рассказал, что поддерживает общение с братьями Березуцкими

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что поддерживает связь с братьями Березуцкими.

«С Березуцкими мы общаемся, но не в контексте того, чтобы они пришли работать в «Рубин», — цитирует Слуцкого «СЭ».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб армейцев покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

ЦСКА возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.