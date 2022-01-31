Отец Анджорина: «Не могу сказать ничего плохого про «Локомотив» или Цорна»

Отец и агент экс-полузащитника «Локомотива» Тино Анджорина заявил, что с московским клубом они расстались друзьями.

31 января было объявлено, что Тино Анджорин, принадлежащий «Челси», на правах аренды переходит в «Хаддерсфилд» (команда идет 7-й в чемпионшипе). «Локомотив» же объявил о прекращении аренды игрока несколькими днями ранее.

«Я не могу сказать ничего плохого про «Локомотив» или Томаса (спортивного директора Томаса Цорна — прим. «СЭ»). У нас только позитивные чувства к красно-зеленым. Мы фанаты «Локо» на всю жизнь», — сказал Анджорин-старший «РБ Спорт».

За «Локомотив» Тино Анджорин провел в общей сложности девять матчей (7 — в чемпионате и еще 2 — в Лиге Европы). Он отметился одной желтой карточкой и голом в ворота «Марселя».