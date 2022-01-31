«Спартак» подтвердил переход Мартинса

«Спартак» и швейцарский «Янг Бойз» достигли договоренности о переходе на правах аренды опорного полузащитника Кристофера Мартинса, сообщает официальный сайт красно-белых. Ранее о сделке сообщил швейцарский клуб.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера «Спартаком».

Мартинс начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Расинг Унион», затем выступал во Франции за юношескую, резервную и первую команды «Лиона», а также «Труа».

С лета 2019 Кристофер играл за «Янг Бойз», провел 68 матчей, забил пять мячей и сделал две результативных передачи.

В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.