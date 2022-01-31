Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейры в московский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Я думаю, руководство дало все на откуп новой итальянской команде, пришедшей в «Спартак». Они слепо оплачивают все, что предлагает тренерский штаб. А качество этих игроков мы увидим чуть позже. Нужно смотреть на этого Перейру в деле. Я склоняюсь к тому, что у него не получится. Как говорится, из огня да в полымя. Но даже и кочерга стреляет. Эти освободившиеся легионерские места пытаются заполнить дешевыми игроками и, может, даже как-то нажиться на этом. Но, в целом, нужно будет смотреть на дистанции. Тот же Ларссон был хорош, а в последних матчах играл отвратительно. Может быть, и угадают», — сказал Червиченко «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.

Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.