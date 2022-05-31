Основной состав «Ростова» выйдет из отпуска 12 июня

Основной состав «Ростова» выйдет из отпуска 12 июня, сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье, 12 июня подопечные Валерия Карпина соберутся на базе клуба.

До 16 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, после чего начнется первый сбор, который пройдет в Ростове-на-Дону и продлится до 30 июня.

Прошлой зимой «Ростов» выезжал на сборы в испанский город Марбелье. В течение нескольких недель спортсмены усердно тренировались и провели несколько товарищеских матчей.