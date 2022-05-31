Марио Фернандес выбран лучшим игроком ЦСКА в мае

Лучшим игроком ЦСКА в мае был признан защитник Марио Фернандес, сообщает официальный сайт московского клуба.

По итогам опроса среди болельщиков Фернандес набрал 39% голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (34%), а третьим — нападающий Чидера Эджуке (27%).

31-летний россиянин приостановил контракт с ЦСКА после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:0).

На счету Фернандеса 10 голов в 328 матчах за ЦСКА. В составе московского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.