"Оснований для оговора не имею". Водитель Соловчук начал давать показания по делу Кокорина и Мамаева

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Знакомы ли вам подсудимые?

– Уже да. Оснований для оговора не имею, – ответил Соловчук.

– Знакомы ли другие потерпевшие?

– По телевизору видел. Неприязни не имею.

– Кем вы работали 8 октября 2018 года и что происходило?

– Я работал водителем на машине Мерседес ГЛС. Привез Ольгу Викторовну возле концертного зала Чайковский. Там находилась передвижная студия Первого канала. Привез ее на утренний эфир и искал место для парковки. Я приехал на 2-ю Брестскую улицу к гостинице Пекин.– Около 7 часов утра в мою машину присела девушка, ранее мне незнакомая. Села на заднее правое место. От нее исходил запах алкоголя. У нее была сбивчивая несвязная речь. Спросила, такси ли я. Я сказал – нет. Она сказал, что ей холодно. Я сказал, покиньте автомобиль, он не ваш. Она сказала, что останется погреться. Я сказал – покиньте автомобиль, обращался к ней вежливо и культурно. Через некоторое время молодой человек открыл дверь с той стороны, где она сидела, и увел ее. Сказал – это не наша машина

Я уже хотел уезжать, но в это время с правой стороны от машины в районе переднего колеса разбился стеклянный предмет. Я решил выйти посмотреть, повредился автомобиль или нет. Обходил автомобиль, и мне навстречу двигались Кокорин и Мамаев – Кокорин Александр. Вроде еще Протасовицкий был. Я спросил – кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что это он. Я спросил: зачем? Мне ответили угрозами, оскорблениями. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понял вообще, о чем речь. Всячески старался убрать конфликт. Мне было непонятно, почему ребята так агрессивно настроены. (Дмитрий Зеленов)