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Канчельскис: «Разница в классе между «Зенитом» и остальными колоссальная. Уверен в их чемпионстве»

Канчельскис отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Крыльев Советов»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Крыльев Советов» в рамках 2-го тура РПЛ (3:0).

«Это было очень ожидаемо. Сразу было понятно, что у «Крыльев» почти нет шансов. Все по делу абсолютно. «Зенит» дома редко теряет очки. Чаще всего не оставляет соперников никаких шансов, как и получилось сегодня. С таким мощным «Зенитом» нашим российским командам почти невозможно бороться. Разница в классе между питерцами и остальными командами колоссальная. В этом году я уверен в чемпионстве «Зенита». Тут даже разговаривать не о чем», — сказал Канчельскис «СЭ».

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.

После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка. У «Крыльев» на одно очко меньше.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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