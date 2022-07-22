Канчельскис: «Разница в классе между «Зенитом» и остальными колоссальная. Уверен в их чемпионстве»

Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Крыльев Советов» в рамках 2-го тура РПЛ (3:0).

«Это было очень ожидаемо. Сразу было понятно, что у «Крыльев» почти нет шансов. Все по делу абсолютно. «Зенит» дома редко теряет очки. Чаще всего не оставляет соперников никаких шансов, как и получилось сегодня. С таким мощным «Зенитом» нашим российским командам почти невозможно бороться. Разница в классе между питерцами и остальными командами колоссальная. В этом году я уверен в чемпионстве «Зенита». Тут даже разговаривать не о чем», — сказал Канчельскис «СЭ».

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.

После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка. У «Крыльев» на одно очко меньше.