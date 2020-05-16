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«Ощущения, конечно, специфические». Реакция Глушакова на возобновление бундеслиги

16:57
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новый пост в Instagram. 33-летний российский футболист отреагировал на возобновление бундеслиги.

Хавбек показал, как смотрит матч дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

«Понеслась. Скоро и мы подтянемся. Ощущения, конечно, специфические — как будто на трибуне на сборах игроков просматриваем. 17-й номер у «Боруссии» — фактурный. Думаю, есть перспективы», — написал в Instagram Глушаков.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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