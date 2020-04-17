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Орлов заявил, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»

17:43
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе со стороны «Лацио».

— В принципе, у него заканчивается контракт. Но, по моим данным, он контракт с «Зенитом» подписал, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы». — Пока это не было официально опубликовано. С контрактами всегда очень темная история.

Кто-то сказал, что если Дзюба не уйдет в «Лацио», то это будет последний шанс. Но я думаю, что вряд ли он уйдет.

По информации La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 31-летнего Дзюбу предложил римлянам известны агент Жорже Мендеш. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2020-го.

В текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Зенит», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://echo.msk.ru/sounds/2626252.html

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