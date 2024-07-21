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Сегодня, 08:45

Орлов считает, что рано говорить об уходе Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что пока рано говорить об уходе из «Зенита» полузащитников Вендела и Клаудиньо.

«Увидим ли мы еще Клаудиньо в футболке «Зенита»? Все возможно. Давайте все-таки ориентироваться на официальную версию. У бразильца мышечная травма. Зачем что-то додумывать?

Про Вендела тоже много чего пишут. Конечно, на таких футболистов может быть серьезный спрос за рубежом. Причем не удивлен теми суммами, которые фигурируют в СМИ. Бразилец одной ногой в «Галатасарае»? Я тоже об этом читал. Но ведь «Зенит» никак данную информацию не комментирует. Считаю, нужно ждать реакции Александра Иваныча Медведева. Он ничего на сей счет не говорил.

А то уже даже писали, что полузащитник «Торино» Илич прошел медосмотр в Питере. Но Медведев же этого не подтвердил. Мол, даже разговоров нет. Видимо, игры агентов. Кто-то подогревает интерес к футболисту. Посмотрим.

Столкнется ли «Зенит» с серьезными проблемами в случае ухода Вендела? Понятно, что первое время будет нелегко, так как бразилец сейчас набрал хорошую форму. Но замену смогут найти. Ставка же полузащитника освободится? Вот вам и приезд Илича. Но это мы с вами просто рассуждаем, гадаем. Никаких перемен пока нет», — сказал Орлов.

 
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Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

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