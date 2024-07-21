В «Динамо» ожидают качественное усиление в ближайшее время
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» об усилении состава команды.
— Болельщики волнуются, плюс Марцел и Марио Личка говорили, что разговаривают с руководством на тему усиления. Что можете сказать болельщикам?
— Могу сказать, что ни в одном клубе ни в одно межсезонье не было обратной ситуации. Тренеры всегда разговаривают с руководством об усилении. Это абсолютно стандартный процесс. Как я уже говорил, мы нацелены на точечное усиление по позициям. Качественное усиление. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.
— То есть работа ведется?
— Работа ведется круглогодично, круглосуточно, постоянно.
— Многие говорят о том, что, например Чавес приехал не в межсезонье, а уже после начала чемпионата, возможно не хватило этого...
— Каждый трансфер индивидуален. Во многом трансферная деятельность в реальности отличается от трансферной деятельности в компьютерных играх, где ты нажимаешь кнопку и тут же покупаешь футболиста. Есть много нюансов, которые приходится учитывать.
В первом туре РПЛ бело-голубые 20 июля дома победили «Факел» (3:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1