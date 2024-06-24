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Орлов: «Не знаю, перехватил ли «Зенит» Горшкова у «Спартака». Но я бы туда не пошел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что защитник Юрий Горшков сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит».

— Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?

— Не знаю, не в курсе.

— Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?

— Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?

— На пятом.

— Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев» 24 июня. С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Юрий Горшков
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