Орлов: «Не знаю, перехватил ли «Зенит» Горшкова у «Спартака». Но я бы туда не пошел»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что защитник Юрий Горшков сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит».
— Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?
— Не знаю, не в курсе.
— Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?
— Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?
— На пятом.
— Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко, — сказал Орлов «СЭ».
«Зенит» объявил о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев» 24 июня. С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».
Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».
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