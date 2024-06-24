Белоус: «Амбиции руководства «Локомотива» не простираются на борьбу за медали»

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о положении дел у железнодорожников.

«Акционерам «Локомотива» надо определиться с целеполаганием, чего они хотят от клуба. Либо это команда, которая обладает амбициями и бьется за чемпионство, либо потихонечку просто существует, выполняет некие социальные задачи. Первого мы не видим точно, потому что при амбициях они нашли бы средства, чтобы не терять своих футболистов. На фоне других клубов идет ослабление команды. Рискует ли «Локомотив» стать середняком с такой политикой? Посмотрим. К Галактионову я отношусь с симпатией, но что касается руководства, мне кажется, их амбиции не простираются на борьбу за медали», — сказал Белоус Legalbet.

В сезоне-2023/24 железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвертое место в чемпионате России.