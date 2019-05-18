Орлов рассказал, как "Зенит" отпраздновал чемпионство в самолете

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал подробности о том, как "Зенит" узнал о чемпионстве. Это произошло во время перелета из Грозного в Санкт-Петербург. Питерцы узнали, что "Локомотив" проиграл "Арсеналу", в результате чего сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе первое место.

– Впервые в своей истории "Зенит" узнал в воздухе о том, что он чемпион, – сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге". – Это у нас "крылатая победа". Я сам был в этом самолете. Это был большой праздник, везде об этом написали. В 9 часов командир корабля объявил, что "Арсенал" обыграл "Локомотив". Что потом началось! Пироги, шампанское, все, как и должно быть. Шампанского вообще-то было не так уж много, а вот пирогов хватило.

- Кто больше всех радовался?

- Сердар Азмун. Он пироги разносил, был очень активен, вообще он парень замечательный. Пироги – это Оздоев, который остался – он же сам из Ингушетии. Вообще родился он в Чечне, но отец перед чеченской войной перевез семью в Ингушетию. Там же у него родственники, друзья, и они притащили эти осетинские пироги. Эти осетинские пироги пронесли на борт.

Что на меня произвело самое большое впечатление. Когда подлетали к Петербургу, в 22.45, уже самолет приземляется, и все начали получать на мобильное приложение картинку с площади "Пулково-2", откуда летает чартерный самолет "Зенита".

Вся площадь заполнена людьми, прожектора, файеры, барабаны. И видео же дают смотреть. И особенно иностранцы. Это на них произвело сильнейшее впечатление. Вот они тогда поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики. Конечно, была красочная встреча, и все было замечательно. Молодцы все, кто это организовывал, спасибо им. Потому что это достойно.