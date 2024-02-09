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Сегодня, 11:00

Орлов объяснил, почему Чалов может заиграть в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Зенит».

«Нужен ли «Зениту» Чалов, которого сватают в питерский клуб? Думаю, летом Кассьерра уедет. С ним продлили контракт в том числе для того, чтобы заработать на трансфере. Его же уже звали в ОАЭ, были такие попытки. Поэтому нужна замена.
Чалов подходит «Зениту». У него высокий футбольный интеллект. Убежден, он быстро сыграется с бразильцами, поймет их на поле, найдет с ними общий язык.
Если помните, я составлял символическую сборную первой части чемпионата России. Включил в нее Чалова, а не Тюкавина. Не все поняли такой выбор. Но я считаю, что армеец разнообразнее, опытнее.
Чалов склоняется к переезду в Европу? Ну если будет хорошее предложение, вариант, почему нет? Это же его выбор. Лишь бы ему было хорошо. Тот же Миранчук перетерпел и доказывает, что российские футболисты способны выступать в серьезном европейском клубе. У Чалова тоже есть качества. Главное, чтобы тренер в него поверил», — сказал Орлов.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Контракт 25-летнего россиянина с московским клубом действует до конца 2024 года.

Матео Кассьерра. «Думаю, летом Кассьерра уедет. А Чалов быстро сыграется с бразильцами». Орлов о крупной победе «Зенита» над командой Слуцкого

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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