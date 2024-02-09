«Ахмат» расторг контракт с бразильцем Жуниором
«Ахмат» и полузащитник Даниэль Жуниор расторгли контракт по согласию сторон, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
«Желаем Даниэлю удачи и успехов в карьере!» — сказано в заявлении команды.
Жуниор перешел в «Ахмат» в сентябре прошлого года. Он провел семь матчей за грозненцев во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.
21-летний футболист является воспитанником клубов «Палмейрас» и «Крузейро».
После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/5374
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|
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|18
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|35-17
|36
|
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|Динамо
|18
|8
|8
|2
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|32
|
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|Локомотив
|18
|8
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|31
|
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|18
|9
|3
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|30
|
6
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|8
|5
|5
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|29
|
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|28
|
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|7
|7
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|31-24
|28
|
9
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|7
|3
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|6
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|
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|18
|5
|4
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|18-28
|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
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|11
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30 тур
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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