«Ахмат» расторг контракт с бразильцем Жуниором

«Ахмат» и полузащитник Даниэль Жуниор расторгли контракт по согласию сторон, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Желаем Даниэлю удачи и успехов в карьере!» — сказано в заявлении команды.

Жуниор перешел в «Ахмат» в сентябре прошлого года. Он провел семь матчей за грозненцев во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

21-летний футболист является воспитанником клубов «Палмейрас» и «Крузейро».

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.