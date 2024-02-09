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9 февраля, 10:45

Орлов: «Педро все умеет в 18 лет. Неслучайно Мостовой остается в запасе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Форвард «Зенита» Педро (справа).
Фото Фк, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов после контрольного матча «Зенита» с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» допустил, что Педро может выиграть конкуренцию у Андрея Мостового.

«Вендел реабилитировался за свое опоздание на сбор. Достаточно вспомнить первый гол. Какой пас на Педро! Выверенный, точный! Вендел рассчитал все: не только скорость мяча, но и скорость партнера. Этот гол, по сути, оглушил китайскую команду. Отличная комбинация.
Педро только недавно исполнилось 18 лет, а он все умеет на поле! Как он работает в левую сторону, в правую, как здорово видит партнеров — это, конечно, подкупает. Добротное приобретение. Не случайно же Семак не выпускает Мостового: видит, что у Педро игра идет, глаза горят.
Выиграет ли бразилец конкуренцию у Мостового по ходу чемпионата? А почему нет? Все реально. Сейчас Педро показывает, что с ходу намерен бороться за место в старте. Но там другая проблема — где тогда найти еще одного игрока с российским паспортом? Возможно, «Зенит» еще подпишет российского футболиста. Фамилию называть не буду. Посмотрим.
Ошибки Адамова? Да я бы не заострял на этом внимание. Он же и спас сегодня. Да и в предыдущем матче выручал. Ему просто надо еще набрать уверенности. Это все приходит через игры. На мой взгляд, Адамов перспективнее своих конкурентов», — сказал Орлов.

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». За бразильскую команду 18-летний форвард забил 1 гол в 21 матче.

Матео Кассьерра. «Думаю, летом Кассьерра уедет. А Чалов быстро сыграется с бразильцами». Орлов о крупной победе «Зенита» над командой Слуцкого

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
Педро (Зенит)
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Орлов: «Думал, команда Слуцкого окажет «Зениту» более серьезное сопротивление»

Орлов объяснил, почему Чалов может заиграть в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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