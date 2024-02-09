Орлов: «Педро все умеет в 18 лет. Неслучайно Мостовой остается в запасе»

Комментатор Геннадий Орлов после контрольного матча «Зенита» с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» допустил, что Педро может выиграть конкуренцию у Андрея Мостового.

«Вендел реабилитировался за свое опоздание на сбор. Достаточно вспомнить первый гол. Какой пас на Педро! Выверенный, точный! Вендел рассчитал все: не только скорость мяча, но и скорость партнера. Этот гол, по сути, оглушил китайскую команду. Отличная комбинация.

Педро только недавно исполнилось 18 лет, а он все умеет на поле! Как он работает в левую сторону, в правую, как здорово видит партнеров — это, конечно, подкупает. Добротное приобретение. Не случайно же Семак не выпускает Мостового: видит, что у Педро игра идет, глаза горят.

Выиграет ли бразилец конкуренцию у Мостового по ходу чемпионата? А почему нет? Все реально. Сейчас Педро показывает, что с ходу намерен бороться за место в старте. Но там другая проблема — где тогда найти еще одного игрока с российским паспортом? Возможно, «Зенит» еще подпишет российского футболиста. Фамилию называть не буду. Посмотрим.

Ошибки Адамова? Да я бы не заострял на этом внимание. Он же и спас сегодня. Да и в предыдущем матче выручал. Ему просто надо еще набрать уверенности. Это все приходит через игры. На мой взгляд, Адамов перспективнее своих конкурентов», — сказал Орлов.

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». За бразильскую команду 18-летний форвард забил 1 гол в 21 матче.