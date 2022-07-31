Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о целях воронежской команды на сезон в РПЛ.

— Что ждать от «Факела» в этом сезоне?

— Можно ждать хорошую уверенную игру в футбол. Мы не будем командой для битья, которая весь матч отсиживается на своей половине поля. Мы будем играть в футбол!

— Что нужно сделать, чтобы команда сохранила прописку на следующий сезон?

— А кто сказал, что мы вылетим? Пускай все считают нас аутсайдерами. Посчитаем очки в конце сезона. Я мечтаю о том, чтобы «Факел» достойно отыграл этот сезон и остался в РПЛ.

— Ты уверен в том, что вы останетесь в РПЛ?

— Да, я уверен. Мы должны вылететь только потому что у нас возрастные ребята, которые нигде не играли? Это все миф. У человеческих возможностей нет границ. Просто нужно верить в себя.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.