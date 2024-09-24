Ориньо считает, что «Химки» уже не смогут стать чемпионом

Защитник «Химок» Ориньо поделился мнением о перспективах своей команды в текущем сезоне РПЛ.

Ранее бразилец заявлял, что «Химки» будут бороться за чемпионство.

После 10 туров подмосковная команда занимает 14-е место, набрав 7 очков. На первом месте — «Зенит», у которого 23 балла.

«Чемпионство? К сожалению, о титуле сейчас говорить очень сложно, мы потеряли очень много очков. Стать чемпионом сейчас гораздо сложнее. Разница больше 10 очков», — цитирует Ориньо «РБ Спорт».

После 10 туров подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.