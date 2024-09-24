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Акинфеев — о Вагнере Лаве: «Он пытался открыть пиво об батарею на базе ЦСКА и устроил потоп»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вагнер Лав и Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об истории, связанной с экс-нападающим московского клуба Вагнером Лавом.

Как рассказал Акинфеев в эфире клубного шоу «СмАки», в комнате бразильца сорвало батарею из-за того, что Лав пытался открыть об нее бутылку пива. Из трубы пошла горячая вода, люди бросились на помощь нападающему и его соседу по комнате Даниэлю Карвальо. При этом Вагнер кричал, что ничего не делал, а просто играл в PlayStation. Ликвидация последствий инцидента заняла целую ночь, а в том, что это было из-за пива, бразилец признался лишь спустя 15 лет.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. На счету форварда 259 матчей и 124 гола за клуб. Сейчас 40-летний бразилец выступает на родине за команду серии В (второй по силе дивизион Бразилии) «Аваи».

Валерий Газзаев и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Спрашиваю: «А кто этот мальчик? Он неплох, пусть завтра придет на тренировку». И вот мы живем в эпоху Акинфеева». Газзаеву — 70!

Источник: Metaratings
Вагнер Лав
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
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 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
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 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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