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Сегодня, 21:30

В ЦСКА опровергли создание киберспортивной команды

Владислав Маслов
Корреспондент
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Логотип игры Dota 2.
Фото Global Look Press

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг создание клубом киберспортивного подразделения и команды по Dota 2.

Ранее в СМИ появилась информация, что армейцы откроют киберспортивный клуб ЦСКА.

В ПФК ЦСКА не в курсе появившихся слухов вокруг создания киберкоманды под брендом ЦСКА. Насколько это возможно и кто автор идеи — мы не знаем, и также об этом впервые прочитали в новостях. С футбольным клубом ЦСКА упомянутая затея никак не связана, хотя это и бесспорно интересное направление. Но в данный момент ПФК ЦСКА занимается задачей усиления нашего футбольного состава, а не создания киберкоманды", — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Источник: Телеграм-канал Кирилла Брейдо
Киберспорт
ФК ЦСКА (Москва)
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