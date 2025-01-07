Орещук считает, что Промес не легенда «Спартака»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос о том, можно ли назвать экс-форварда красно-белых Квинси Промеса легендой «Спартака».
«Можно ли назвать Промеса легендой «Спартака»? Для меня легенда — это другое, другие футболисты. Нет, Промес не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший «Спартаку» много пользы», — сказал Орещук «РБ Спорт».
Промес провел за «Спартак» 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мясей и сделал 59 голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|1.03
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|
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|
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Спартак
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|
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Локомотив
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|
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Бителло
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