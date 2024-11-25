Орещук признался, что не понял поражения ЦСКА от «Ростова»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.
«Если честно, вообще не понял результата. Хотя во втором тайме было понятно, во что будет играть Валерий Карпин и как он хочет достичь результата. Непонятно, почему на это не среагировал Марко Николич», — цитирует Орещука Vprognoze.ru.
После 16 туров ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» (20 очков) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: Vprognoze.ru
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|5
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|38
|
3
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|16
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|1
|4
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|34
|
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|16
|9
|4
|3
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|31
|
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|16
|9
|4
|3
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|
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|
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|5
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|20
|
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|7
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|
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|2
|7
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|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
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|1
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30 тур
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
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|8
|
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Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
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Крылья Советов
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|1
|3
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