Орещук признался, что не понял поражения ЦСКА от «Ростова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Если честно, вообще не понял результата. Хотя во втором тайме было понятно, во что будет играть Валерий Карпин и как он хочет достичь результата. Непонятно, почему на это не среагировал Марко Николич», — цитирует Орещука Vprognoze.ru.

После 16 туров ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» (20 очков) идет восьмым в турнирной таблице.