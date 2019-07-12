Орещук обещает, что "Динамо" подпишет форварда. И даже заключил на это пари

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук сообщил, что до закрытия трансферного окна бело-голубые обязательно пополнятся как минимум одним нападающим. Летом команду покинули два форварда - Луценко (в статусе свободного агента перешел в "Арсенал") и Марков (арендован "Рубином"), а подписан был только один - Шейдаев.

- Мы рассчитываем подписать двух-трех игроков в линию атаки. Одного форварда точно возьмем, - сказал Орещук в эфире "Все на матч". - Обещал ли я подстричься налысо, если этого не случится? Нет, это шутка какая-то. (Смеется.) Могу ли дать это обещание сейчас? Ладно, пусть так и будет. (Улыбается.) А вообще сейчас многие пытаются пиарятся на имени "Динамо", хотя многие называемые на трансферном рынке фамилии к нашему клубу отношения не имеют.

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