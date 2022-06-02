Форвард «Сочи» Воробьев вернулся в «Оренбург»

«Сочи» объявил о возвращении нападающего Дмитрия Воробьева в «Оренбург».

24-летний россиянин выступал за сочинцев на правах аренды в сезоне-2021/22, срок соглашения истек.

В минувшем сезоне Воробьев сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за «Сочи». Команда заняла второе место в Тинькофф РПЛ с 56 очками в 30 матчах.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).