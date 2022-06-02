Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:35

Форвард «Сочи» Воробьев вернулся в «Оренбург»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Сочи» объявил о возвращении нападающего Дмитрия Воробьева в «Оренбург».

24-летний россиянин выступал за сочинцев на правах аренды в сезоне-2021/22, срок соглашения истек.

В минувшем сезоне Воробьев сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за «Сочи». Команда заняла второе место в Тинькофф РПЛ с 56 очками в 30 матчах.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/dmitriy-vorobyev-pokidaet-sochi/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Оренбург» запланировал два учебно-тренировочных сбора в Турции
Сандро Шварц официально возглавил берлинскую «Герту»
Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Целе»
«Локомотив» предупредил о мошенниках, предлагающих заплатить за обучение в академии или за просмотр в «Казанке»
Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Не испытываю никакого давления на родине»
Кофрие подвел итоги сезона для «Спартака»: «Мы доказали, что заслужили трофей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер «Спартака» Пилипчук возглавит «Целе»

«Оренбург» запланировал два учебно-тренировочных сбора в Турции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости