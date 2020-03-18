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«Оренбург» возобновит тренировки 23 марта

12:20
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«Оренбург» возобновит тренировки 23 марта после решения приостановить чемпионат России из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

При этом уточняется, что сегодня, 18 марта клуб проведет тренировку, а затем уйдет на паузу. Ранее руководство приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8012049

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