«Оренбург» — «Спартак»: все голы матча
15:10
«Оренбург» принимает на своем поле «Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России. Команды находятся рядом в турнирной таблице, после 21-й встречи у красно-белых 25 очков и 10-е место, у «Оренбурга» — 23 балла и 11-я строчка.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
17-я минута, гол Фамейе
Гол Джоэля Фамейе#ТинькоффРПЛ #ОренбургСпартакhttps://t.co/qOofuKHMBB— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020
44-я минута, гол Понсе
Гол Эсекеля Понсе#ТинькоффРПЛ #ОренбургСпартак https://t.co/QT70mtjHjF— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020
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