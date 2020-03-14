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«Оренбург» — «Спартак»: все голы матча

15:10
«Спартак» играет с «Оренбургом» в матче 22-го тура чемпионата России. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» играет с «Оренбургом» в матче 22-го тура чемпионата России. Фото ФК «Спартак»
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«Оренбург» принимает на своем поле «Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России. Команды находятся рядом в турнирной таблице, после 21-й встречи у красно-белых 25 очков и 10-е место, у «Оренбурга» — 23 балла и 11-я строчка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

17-я минута, гол Фамейе

44-я минута, гол Понсе

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