«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбург. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.20 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

В прошлом сезоне «Спартак» занял 5-е место по итогам чемпионата России, набрав 50 очков в 30 матчах. «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/2024.

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