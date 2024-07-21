Тюкавин рассказал о встрече с Уэйном Руни

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» о встрече с экс-форвардом сборной Англии Уэйном Руни на отдыхе в Дубае.

«Просто попросил сфоткаться с ним. Ни о чем с ним не разговаривали. Как он? Нормально. (смеется)», — сказал Тюкавин «СЭ».

В первом туре РПЛ бело-голубые 20 июля дома победили «Факел» (3:1). 27 июля «Динамо» на своем поле примет «Локомотив».