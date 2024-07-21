Брызгалов назвал достойным новый стадион «Факела»: «Надеюсь, откроем его с победы»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом стадионе команды.

«Да, бываем там. Заезжаем, смотрим. Хороший достойный стадион. Надеюсь, откроем его с победы. Мы будем идти от игры к игре. У нас есть задача, которую поставило руководство. В каждой игре задача брать очки», — сказал Брызгалов «СЭ».

Во втором туре РПЛ «Факел» 27 июля на своем поле примет «Акрон».