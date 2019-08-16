«Оренбург» открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против «Сочи». Мяч в свои ворота забил Никита Калугин на 46-й минуте.

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