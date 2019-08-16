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«Оренбург» — «Сочи»: хозяева открыли счет благодаря автоголу

16 августа 2019, 19:11
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«Оренбург» открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против «Сочи». Мяч в свои ворота забил Никита Калугин на 46-й минуте.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Оренбург — Сочи

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