«Оренбург» — «Сочи»: хозяева открыли счет благодаря автоголу
16 августа 2019, 19:11
«Оренбург» открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против «Сочи». Мяч в свои ворота забил Никита Калугин на 46-й минуте.
? Автогол Никиты Калугина в матче #ОренбургСочи— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2019
? Смотрите в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР
? МАТЧ! Клуб
? https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/mnY8ob27Nc
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020