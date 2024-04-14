«Оренбург» — «Пари НН»: Обухов вывел хозяев вперед

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов открыл счет в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

32-летний футболист отметился голом на 3-й минуте.

Встреча проходит без использования ВАР. Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области.