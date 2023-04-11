Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку «Локомотива» Сергею Пиняеву и форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«У «Зенита» очень хорошая своя школа, и надо задаться вопросом, почему воспитанники не играют в основе. Потому что не выдерживают конкуренции — а с кем? С иностранцами. Смысл тогда их растить, смысл в академии, если свои воспитанники не имеют возможности проявить себя в главной команде? Надо давно быть готовым к тому, что они скупают игроков. Проявил себя Родригао — пожалуйста, он в «Зените». Кассьера — то же самое. Бакаев, Сергеев... А другим командам что делать? У нас один клуб, который может в любой момент кого-то забрать — зачем тогда вообще весь чемпионат? Отдайте тогда сразу лучших игроков, и пускай «Зенит» опять будет чемпионом. Естественно, это направлено на ослабление соперников. Где-то хороший игрок себя проявляет — почему он должен оказаться в «Зените», а не раскрываться в своем клубе? Понятно, что есть финансовые условия, они там лучше. Но тот же Бакаев очень хорошо проявлял себя в «Спартаке», ушел в «Зенит», сел на лавку и из сборной пропал. Есть финансовая сторона — да. Но это до поры, надо прекращать эту лавочку», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.