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Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку «Локомотива» Сергею Пиняеву и форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«У «Зенита» очень хорошая своя школа, и надо задаться вопросом, почему воспитанники не играют в основе. Потому что не выдерживают конкуренции — а с кем? С иностранцами. Смысл тогда их растить, смысл в академии, если свои воспитанники не имеют возможности проявить себя в главной команде? Надо давно быть готовым к тому, что они скупают игроков. Проявил себя Родригао — пожалуйста, он в «Зените». Кассьера — то же самое. Бакаев, Сергеев... А другим командам что делать? У нас один клуб, который может в любой момент кого-то забрать — зачем тогда вообще весь чемпионат? Отдайте тогда сразу лучших игроков, и пускай «Зенит» опять будет чемпионом. Естественно, это направлено на ослабление соперников. Где-то хороший игрок себя проявляет — почему он должен оказаться в «Зените», а не раскрываться в своем клубе? Понятно, что есть финансовые условия, они там лучше. Но тот же Бакаев очень хорошо проявлял себя в «Спартаке», ушел в «Зенит», сел на лавку и из сборной пропал. Есть финансовая сторона — да. Но это до поры, надо прекращать эту лавочку», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/11/20186653.shtml?updated
Валерий Масалитин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
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