«Оренбург» обыграл в гостях «Крылья Советов» и продлил беспроигрышную серию

«Оренбург» одолел «Крылья Советов» в выездном матче 5-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти Рикарду Алвеш.

Оребуржцы в пяти турах выиграли четыре матча и один свели вничью, и возглавляют таблицу с 13 очками.

«Крылья» набрали 7 очков в пяти играх и на данный момент занимают восьмую строчку.

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Олимп — ФНЛ

5-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Рикарду Алвеш, 13 — с пенальти.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Божин, Карпов (Витюгов, 83), Полуяхтов (Зеффан, 74), Кабутов (Голенков, 80), Гацкан, Пруцев, Зиньковский, Сарвели, Сергеев.

«Оренбург»: Климович, Малых, Насыров, С.Козлов, Сиваков, Капленко, Эктов (Прудников, 84), Рикарду Алвеш (А.В.Козлов, 56), Аюпов, Скворцов (Фамейе, 84), Чуканов (Бреев, 65).

Предупреждения: Сарвели, 35. Рикарду Алвеш, 36. Аюпов, 45+3. Малых, 51.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

22 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».