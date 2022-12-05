Стало известно расписание зимних сборов «Динамо»

«Динамо» на официальном сайте опубликовало расписание зимних сборов команды.

Команда в это межсезонье проведет три сбора. Первый сбор пройдет с 12 по 26 января в Абу-Даби (ОАЭ).

Затем команда дважды слетает в Турцию. Второй сбор пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 17 февраля. Оба раза команда будет тренироваться в Белеке.

После первой части сезона бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 29 очков.