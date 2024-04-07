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Сегодня, 13:05

«Оренбург» не уведомлял «Рубин» о возможной отмене матча на фоне наводнения в Орске

Зарина Халимхонова
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Футболисты «Оренбурга» на стадионе «Газовик».
Фото ФК «Оренбург»

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о возможной отмене матча 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга» на фоне паводка в Орске.

В Оренбургской области и Оренбурге из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Более 4 тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения,

«Оренбург» не уведомлял нас об отмене матча», — сказали в пресс-службе «Рубина».

Матч «Оренбург» — «Рубин» должен пройти в понедельник, 8 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи запланировано на 17.00 (мск).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Оренбург» идет на 14-й строчке с 20 очками.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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25 тур
26 тур
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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