Голенков оценил ничейную игру «Ростова» с «Сочи»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что ожидал тяжелый матч против «Сочи». Команды сыграли со счетом 2:2.

— Ничья — закономерный результат?

— Не знаю, закономерный или нет. Хотелось бы выиграть. Наверное, моментов тоже больше было. Случайные голы...

— Был ли какой-то недонастрой у команды?

— Нет. Лично я понимал, что будет тяжелый матч, возможно, тяжелее, чем все предыдущие. Потому что соперник «кусается» со всеми. Это не тот «Сочи», который идет на последнем месте с осени. Сейчас они подготовились и видно по играм, по проценту владения мячом — они вверху.

— «Сочи» чем-то удивил?

— Меня удивило, наверное, что они больше били вперед. Я думал, что они все-таки будут пытаться выходить через пас, как и в других играх, — цитирует Голенкова «РБ Спорт».