«Оренбург» не готов отпустить Федотова в «Спартак»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб не отпустит главного тренера Владимира Федотова в «Спартак», если поступит такое предложение. Красно-белые отправили в отставку Олега Кононова как раз после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

— Мы не готовы отпустить Владимира Федотова, — цитирует ТАСС Кияева. — У него есть действующий контракт, он очень важен для команды.

Федотов возглавил «Оренбург» в 2017 году, когда клуб еще выступал в первенстве Олимп — ФНЛ.