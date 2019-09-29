«Оренбург» не готов отпустить Федотова в «Спартак»
21:12
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб не отпустит главного тренера Владимира Федотова в «Спартак», если поступит такое предложение. Красно-белые отправили в отставку Олега Кононова как раз после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.
— Мы не готовы отпустить Владимира Федотова, — цитирует ТАСС Кияева. — У него есть действующий контракт, он очень важен для команды.
Федотов возглавил «Оренбург» в 2017 году, когда клуб еще выступал в первенстве Олимп — ФНЛ.
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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен
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