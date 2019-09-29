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«Оренбург» не готов отпустить Федотова в «Спартак»

21:12
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб не отпустит главного тренера Владимира Федотова в «Спартак», если поступит такое предложение. Красно-белые отправили в отставку Олега Кононова как раз после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

— Мы не готовы отпустить Владимира Федотова, — цитирует ТАСС Кияева. — У него есть действующий контракт, он очень важен для команды.

Федотов возглавил «Оренбург» в 2017 году, когда клуб еще выступал в первенстве Олимп — ФНЛ.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6942612

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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