«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют в 25-м туре РПЛ в субботу, 18 апреля. Матч в Оренбурге на стадионе «Газовик» начинается в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча оренбуржцев и железнодорожников. Ключевые события и результат игры »Оренбург» — «Локомотив» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Оренбург» — «Локомотив» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 11.55 мск, за 5 минут до начала игры.

В 24 турах чемпионата России «Оренбург» набрал 20 очков и занимал 15-е место, предыдущим соперником оренбуржцев был «Рубин» (0:0). У «Локомотива» — 45 очков и третья-я строчка в таблице, в прошлое воскресенье железнодорожники сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео