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Зобнин объяснил, почему не может назвать себя легендой «Спартака»: «Наверное, я стал заметной фигурой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему не может назвать себя легендой клуба.

— Само слово «легенда» люди могут понимать по-разному. И лично мне сложно сравнивать себя с великими спартаковцами прошлого. Такими как Симонян, Черенков. Или игроки из 90-х, чью игру я видел ребенком, — Аленичев, Титов, Тихонов. Вот они — точно легенды. Думаю, тут еще важен вклад человека в историю, количество завоеванных трофеев.

Но если говорить именно о современной команде, наверное, я стал заметной фигурой. При мне «Спартак» выиграл чемпионат и Кубок, серебро и дважды бронзу, я участвовал в Суперкубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы, — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».

Полузащитник выступает за «Спартак» с 2016 года. В этом сезоне Зобнин провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. В конце декабря «Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2025/26.

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Источник: ФК «Спартак»
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Роман Зобнин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Оренбург» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 12.00 мск
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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