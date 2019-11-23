«Оренбург» хочет обратиться в РПЛ и РФС по судейству в матчах команд

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб планирует обратиться в РФС и РПЛ по поводу судейства в матчах чемпионата страны.

В субботу оренбуржцы уступили «Ахмату» (1:2). Арбитры дважды в спорных эпизодах не назначили пенальти в ворота грозненцев, а на 35-й минуте поставили 11-метровый в ворота «Оренбурга».

— Мне трудно комментировать, поскольку сам матч я не видел, но из разговора с коллегами понял, что опять то же самое — необъективное судейство, — цитирует ТАСС Кияева. — Добавить к этому нечего.

Сейчас я дал задание подобрать по всем 17 турам моменты, где в примерно схожих ситуациях в одних случаях в одну сторону судья назначал пенальти, а в другую — нет. На неделе сделаем такую подборку и будем обращаться в РФС и РПЛ, потому что это просто безобразие. Приезжает один судья, другой, а результат все тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу.

На вопрос о том, будет ли клуб ходатайствовать об отставке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Кияев ответил: «Мы просто все изложим, есть для этого весьма серьезные основания. А дальше пусть решает руководство. То, что происходит сейчас, — не есть хорошо».